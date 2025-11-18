Blesle

23è Festival des Apéro-Musique

Le bourg Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Le festival des Apéro Musique aura lieu du 14 au 16 août 2026 ! Préparez-vous à vivre des moments inoubliables avec des artistes talentueux, une ambiance festive et des découvertes musicales. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur cet événement

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Le bourg Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 63 77 accueil@aperos-musique-blesle.com

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English :

The Apéro Musique festival will take place from August 14 to 16, 2026! Get ready to experience unforgettable moments with talented artists, a festive atmosphere and musical discoveries. Stay tuned for more information on this event

L’événement 23è Festival des Apéro-Musique Blesle a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne