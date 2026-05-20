23e vide-grenier Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny
23e vide-grenier Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny dimanche 14 juin 2026.
Is-en-Bassigny
23e vide-grenier Is-en-Bassigny
rue des buissons Is-en-Bassigny Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Buvette et restauration.
60 exposants habituellement. .
rue des buissons Is-en-Bassigny 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 36 55 16 94
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English :
L’événement 23e vide-grenier Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres