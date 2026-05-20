Is-en-Bassigny

23e vide-grenier Is-en-Bassigny

rue des buissons Is-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Buvette et restauration.

60 exposants habituellement. .

rue des buissons Is-en-Bassigny 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 36 55 16 94

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English :

L’événement 23e vide-grenier Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres