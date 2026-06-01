Visitez une église des XIIIe et XVIIe siècles, Église Saint-Rémy, Is-en-Bassigny

Visitez une église des XIIIe et XVIIe siècles 18 – 20 septembre Église Saint-Rémy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Pénétrez dans l’édifice et découvrez le maître-autel avec retable représentant le baptême de Clovis.

L’église de Saint-Remy date des XIIIe et XVIIe siècles. Elle conserve un maître-autel avec retable et son haut-relief représentant le baptême de Clovis sculpté par Bouchardon.

Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1928.

Église Saint-Rémy Rue du Moutier, 52140 Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny 52140 Haute-Marne Grand Est

Pénétrez dans l’édifice et découvrez le maître-autel avec retable représentant le baptême de Clovis.

©Charles Martin