Visitez une église des XIIIe et XVIIe siècles, Église Saint-Rémy, Is-en-Bassigny
Visitez une église des XIIIe et XVIIe siècles, Église Saint-Rémy, Is-en-Bassigny vendredi 18 septembre 2026.
Visitez une église des XIIIe et XVIIe siècles 18 – 20 septembre Église Saint-Rémy Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Pénétrez dans l’édifice et découvrez le maître-autel avec retable représentant le baptême de Clovis.
L’église de Saint-Remy date des XIIIe et XVIIe siècles. Elle conserve un maître-autel avec retable et son haut-relief représentant le baptême de Clovis sculpté par Bouchardon.
Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1928.
Église Saint-Rémy Rue du Moutier, 52140 Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny 52140 Haute-Marne Grand Est
Pénétrez dans l’édifice et découvrez le maître-autel avec retable représentant le baptême de Clovis.
©Charles Martin
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