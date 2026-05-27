Ousson-sur-Loire

23ème Bourse Auto-Moto avec voitures anciennes

33 Rue du Stade Ousson-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le 5 juillet, passionnés de véhicules anciens, ne manquez pas la bourse auto-moto au stade d’Ousson-sur-Loire, organisée par Ousson Moto Passion ! Pièces, accessoires et échanges entre passionnés au programme. Venez chiner, exposer et partager votre passion mécanique !

Le 5 juillet, les amateurs de belles mécaniques ont rendez-vous au stade d’Ousson-sur-Loire pour la bourse auto-moto, organisée par Ousson Moto Passion ! Que vous soyez collectionneur, restaurateur ou simple passionné, venez chiner des pièces rares, accessoires et objets de collection, échanger avec d’autres passionnés et admirer des véhicules emblématiques. Une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage, idéale pour trouver la pièce manquante à votre projet ou simplement discuter mécanique autour d’un café. Exposants et visiteurs, venez nombreux pour célébrer ensemble la passion de l’automobile et de la moto ! .

33 Rue du Stade Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 21 37 40 97

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English :

On July 6, don’t miss the Ousson Moto Passion car and motorcycle fair at the Ousson-sur-Loire stadium! Parts, accessories and exchanges between enthusiasts are on the program. Come and browse, exhibit and share your mechanical passion!

L’événement 23ème Bourse Auto-Moto avec voitures anciennes Ousson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-27 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX