Ousson-sur-Loire

Balade-dégustation It’s wine time dans les vignes

10 Chemin des Cortillaux Ousson-sur-Loire Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le 18 juillet, partez pour un It’s Wine Time à Ousson-sur-Loire, au cœur des vignes du Clos des Cortillaux. Entre balade commentée avec un vigneron de l’AOC Coteaux du Giennois et dégustation des vins de Sancerre, Pouilly-Fumé et Coteaux du Giennois, vivez un moment gourmand et authentique.

Le 18 juillet à Ousson-sur-Loire, vivez une parenthèse œnotouristique au cœur des vignes avec l’It’s Wine Time balade et dégustation dans les vignes .

Pendant 45 minutes, laissez-vous guider à travers les vignes du Clos des Cortillaux en compagnie d’un vigneron de l’AOC Coteaux du Giennois. L’occasion de découvrir le travail de la vigne, le paysage viticole et les spécificités de ce terroir ligérien directement sur le terrain. La visite se prolonge ensuite par 45 minutes de dégustation autour des vins des AOC Sancerre, Pouilly-Fumé et Coteaux du Giennois.

Une expérience conviviale et authentique pour les amateurs de vin, les curieux de terroir et tous ceux qui aiment allier découverte, rencontre et plaisir des papilles dans un cadre naturel. 18 .

10 Chemin des Cortillaux Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 24 51 contact@ottlc.fr

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English :

It’s Wine Time is back at the Mantelot lock (Châtillon-sur-Loire)!

Enjoy a historical stroll followed by a tasting of Coteaux du Giennois and local products in our company. It’s an experience not to be missed!

L’événement Balade-dégustation It’s wine time dans les vignes Ousson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-24 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX