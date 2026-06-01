Ousson-sur-Loire

Vide-grenier

Rue du Stade Ousson-sur-Loire Loiret

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le 14 juin, rendez-vous à Ousson-sur-Loire pour un vide-grenier convivial au stade. De 6h à 18h, venez chiner, vendre ou flâner entre les stands dans une ambiance simple et chaleureuse. Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de la journée.

Le dimanche 14 juin, Ousson-sur-Loire vous donne rendez-vous au stade pour un vide-grenier convivial organisé par l’Association de Parents d’Élèves.

De 6h à 18h, venez chiner, vendre ou simplement flâner entre les stands dans une ambiance familiale et animée. Objets du quotidien, jouets, vêtements, déco ou petites trouvailles inattendues chacun pourra prendre le temps de fouiller et de dénicher quelques pépites au fil de la journée.

Ce rendez-vous est aussi une belle occasion de profiter d’un moment de partage au cœur de la commune, avec restauration et buvette sur place pour faire une pause gourmande. Une sortie simple et agréable à vivre en famille, entre amis ou au gré de l’envie de profiter d’un dimanche en plein air. 1 .

Rue du Stade Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 37 89 14 apeousson@gmail.com

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English :

On June 14, come to Ousson-sur-Loire for a friendly garage sale at the stadium. From 6 a.m. to 6 p.m., come and bargain, sell or stroll between the stalls in a warm and friendly atmosphere. Catering and refreshments on site to make the most of the day.

L’événement Vide-grenier Ousson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX