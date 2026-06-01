23ème édition du Rallye Bio de Meuse Beausite
23ème édition du Rallye Bio de Meuse Beausite dimanche 28 juin 2026.
Beausite
23ème édition du Rallye Bio de Meuse
Beausite Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Cette année, le Rallye Bio se déroule à Deunouds-devant-Beauzée sur la ferme de Romain Hacquin. La ferme de la vallée et la ferme Latifundia Aromatica situées à proximité sont aussi associées.
Vous découvrirez à la fois un élevage de bovin, une ferme céréalière et une ferme produisant des plantes aromatiques et médicinales toutes les 3 en agriculture biologique.
Le long du parcours de 8km, des animations sont prévues sur ces différentes productions pour faire découvrir l’AB au Grand Public.Tout public
5 .
Beausite 55250 Meuse Grand Est
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English :
This year, the Organic Rally is taking place in Deunouds-devant-Beauzée at Romain Hacquin’s farm. The nearby Vallée Farm and Latifundia Aromatica Farm are also participating.
You’ll discover a cattle farm, a sheep farm, and a farm producing aromatic and medicinal plants—all three operating under organic farming practices.
Along the 8-kilometer route, activities are planned to introduce the general public to organic farming through these various types of production.
L’événement 23ème édition du Rallye Bio de Meuse Beausite a été mis à jour le 2026-06-15 par OT COEUR DE LORRAINE