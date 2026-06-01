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23ème édition du Rallye Bio de Meuse Beausite

23ème édition du Rallye Bio de Meuse Beausite dimanche 28 juin 2026.

Ville : 55250 Beausite

Département : Meuse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Beausite

23ème édition du Rallye Bio de Meuse

Beausite Meuse

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Cette année, le Rallye Bio se déroule à Deunouds-devant-Beauzée sur la ferme de Romain Hacquin. La ferme de la vallée et la ferme Latifundia Aromatica situées à proximité sont aussi associées.
Vous découvrirez à la fois un élevage de bovin, une ferme céréalière et une ferme produisant des plantes aromatiques et médicinales toutes les 3 en agriculture biologique.
Le long du parcours de 8km, des animations sont prévues sur ces différentes productions pour faire découvrir l’AB au Grand Public.Tout public
5  .

Beausite 55250 Meuse Grand Est  

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English :

This year, the Organic Rally is taking place in Deunouds-devant-Beauzée at Romain Hacquin’s farm. The nearby Vallée Farm and Latifundia Aromatica Farm are also participating.
You’ll discover a cattle farm, a sheep farm, and a farm producing aromatic and medicinal plants—all three operating under organic farming practices.
Along the 8-kilometer route, activities are planned to introduce the general public to organic farming through these various types of production.

L’événement 23ème édition du Rallye Bio de Meuse Beausite a été mis à jour le 2026-06-15 par OT COEUR DE LORRAINE

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