23ème Festival BrikaBrak Théâtre Les séparables Espace Eugène Leroy Le Bugue

Le Bugue

23ème Festival BrikaBrak Théâtre Les séparables

Espace Eugène Leroy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

14h. Un Roméo et Juliette contemporain à l’écriture inventive et sensible. le spectacle est mis en scène à la manière d’une fantasmagorie urbaine. 7€

Ils ont neuf ans. Ils s’aiment. Fort. Elle c’est Sabah. Dans sa famille il y a du monde. On mange des makrouts et on parle beaucoup. Plus tard elle sera sioux des Dakotas et elle chassera le Grand Bison Blanc. Lui c’est Romain. Il est souvent seul. Ses parents s’aiment. Peut-être un peu trop. Et quand Sabah débarque dans sa vie c’est une tornade fantasque de couleurs et de possibles. Mais il y a les parents… les adultes… la peur de l’autre, le différent, le pas comme nous . Et alors l’amour devient interdit. Un Roméo et Juliette contemporain à l’écriture inventive et sensible. Porté par deux jeunes comédiens au plateau, dans une scénographie dépouillée qui laisse libre court à l’onirisme, le spectacle est mis en scène à la manière d’une fantasmagorie urbaine où musiques originales, vidéos picturales et corps en mouvement forment avec les mots une unité dansante et inspirante. .

Espace Eugène Leroy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 88 41 asso@festival-brikabrak.fr

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English : 23ème Festival BrikaBrak Théâtre Les séparables

14h. A contemporary Romeo and Juliet with inventive, sensitive writing. The show is staged like an urban phantasmagoria. 7?

L’événement 23ème Festival BrikaBrak Théâtre Les séparables Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère