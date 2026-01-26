23ème Festival Livres & Musiques Les Franciscaines Deauville Deauville

23ème Festival Livres & Musiques

Depuis 2004, c’est à Deauville, lors du festival littéraire Livres & Musiques, que l’on célèbre, chaque printemps, les mots de la musique et la musique des mots, en accueillant les auteurs inspirés par la musique et les musiciens passionnés par la littérature.

Chaque année, début mai, romanciers, biographes, illustrateurs et auteurs de BD, auteurs jeunesse, écrivains chanteurs… se retrouvent à Deauville pour des lectures musicales, des concerts littéraires et des rencontres singulières et inédites qui explorent, commentent et illustrent les liens et rebonds entre écriture et musique. .

English : 23ème Festival Livres & Musiques

Every spring since 2004, the Livres & Musiques literary festival in Deauville has been celebrating the words of music and the music of words, welcoming authors inspired by music and musicians passionate about literature.

