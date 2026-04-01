Girac

23ème Vide-Greniers de Girac

Le Bourg Girac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vide grenier organisé par le comité des fêtes, restauration sur place avec frites et grillades, ainsi qu'une tartiflette géante

Vide grenier organisé par le comité des fêtes, restauration sur place avec frites et grillades, ainsi qu'une tartiflette géante

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Le Bourg Girac 46130 Lot Occitanie +33 7 59 56 59 64

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English :

Vide grenier organized by the Comité des fêtes, on-site catering with French fries and grills, as well as a giant tartiflette

L’événement 23ème Vide-Greniers de Girac Girac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Vallée de la Dordogne