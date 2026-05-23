Mulsanne

24 HEURES DE GOLF

Golf des 24 Heures Mulsanne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Le retour des 24 Heures de Golf

Le Club du Golf des 24 Heures de Golf relance son édition mythique des 24 Heures de Golf, du 26 au 28 Juin, sur le 18 trous de Mulsanne. Les amateurs et novices de golf peuvent s’y inscrire pour le plaisir de participer à une partie sur le green de jour comme de nuit, avec un départ de compétition à la manière des pilotes des 24H, et assister à une belle soirée de gala et à une remise de prix en fin d’épreuve en Team. .

Golf des 24 Heures Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 36 accueil@golfdes24h.fr

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English :

The return of the 24 Hours of Golf

L’événement 24 HEURES DE GOLF Mulsanne a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Le Mans