Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

24 juillet – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! jardin des vikings Rennes

24 juillet – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! jardin des vikings Rennes

24 juillet – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! jardin des vikings Rennes vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : jardin des vikings

Adresse : jardin des vikings rennes

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

24 juillet – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! jardin des vikings Rennes Vendredi 24 juillet, 12h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette à Copenhague

24 juillet
De 12h à 17h
Square des Vikings, 35200 Rennes

Au programme :
Food truck
Structure gonflable
Animations
Danse et ambiance festive

Un bel après-midi d’été à partager en famille ou entre amis ! ☀️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T17:00:00.000+02:00

1
 0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

jardin des vikings jardin des vikings rennes Bréquigny Rennes Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)