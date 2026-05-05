24 juillet – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! jardin des vikings Rennes Vendredi 24 juillet, 12h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette à Copenhague

24 juillet

De 12h à 17h

Square des Vikings, 35200 Rennes

Au programme :

Food truck

Structure gonflable

Animations

Danse et ambiance festive

Un bel après-midi d’été à partager en famille ou entre amis ! ☀️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-24T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T17:00:00.000+02:00

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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

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