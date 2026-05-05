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24 juillet – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague !, jardin des vikings, Rennes

24 juillet – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague !, jardin des vikings, Rennes

24 juillet – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague !, jardin des vikings, Rennes vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : jardin des vikings

Adresse : jardin des vikings rennes

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : Entrée libre

24 juillet – Guinguette MJC Maison de Suède à Copenhague ! Vendredi 24 juillet, 12h00 jardin des vikings Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T12:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T12:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

24 juillet
De 12h à 17h
Square des Vikings, 35200 Rennes

Au programme :
Food truck
Structure gonflable
Animations
Danse et ambiance festive

Un bel après-midi d’été à partager en famille ou entre amis ! ☀️

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Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette à Copenhague

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