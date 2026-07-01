24 poses, Espace culturel Le Préambule, Ligné

Informations pratiques

24 poses Dimanche 14 février 2027, 16h00 Espace culturel Le Préambule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-14T16:00:00+01:00 – 2027-02-14T19:00:00+01:00

Fin : 2027-02-14T16:00:00+01:00 – 2027-02-14T19:00:00+01:00

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement : 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du cirque, du théâtre, de la création sonore et plastique, ce romanphoto est bien vivant !

On croit les reconnaître : ces visages anonymes, ces scènes ordinaires, ces fragments de vies collectés en EHPAD ou dans des archives. Projetées, découpées, transformées en direct, ces images prennent vie. Une acrobate aérienne et un danseur-comédien se glissent dans leurs plis, rejouent les personnages. Car derrière les poses, il y a des silences, et dans nos regards, des récits persistants. Anaïs Veignant et ses acolytes projettent des histoires sur ces mémoires et regardent ce qu’elles racontent de nos identités de femme, d’homme, de couple, de famille. Un montage photo-sensible intime et collectif, aussi émouvant qu’insolent.

Avec le soutien du Fonds PARLA

Espace culturel Le Préambule Place de Presteigne, Ligné Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/24-poses-14022027-1500 »}]

24 poses / Spectacle vivant / Mixt Nantes Cirque En tournée en Loire-Atlantique