Thé dansant avec l’orchestre Emmanuel Bolivard Ligné
dimanche 6 septembre 2026 · Ligné
Informations pratiques
Ligné
Thé dansant avec l’orchestre Emmanuel Bolivard
Place de Presteigne Ligné Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06 19:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Thé dansant organisé par Générations mouvement de Ligné.
Excellent parquet. Ambiance sympathique assurée par l’équipe de bénévoles.
Pâtisseries et boissons gratuites sauf pétillant. Tombola gratuite (comprise dans le tarif d’entrée). .
Place de Presteigne Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Tea dance organized by Générations mouvement de Ligné.
L’événement Thé dansant avec l’orchestre Emmanuel Bolivard Ligné a été mis à jour le 2026-06-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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