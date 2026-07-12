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AGENDA · Ligné

Thé dansant avec l’orchestre Emmanuel Bolivard Ligné

dimanche 6 septembre 2026 · Ligné

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place de Presteigne
Ville
44850 Ligné
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ligné

Thé dansant avec l’orchestre Emmanuel Bolivard

Place de Presteigne Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06 19:30:00

Date(s) :
2026-09-06

Thé dansant organisé par Générations mouvement de Ligné.
Excellent parquet. Ambiance sympathique assurée par l’équipe de bénévoles.
Pâtisseries et boissons gratuites sauf pétillant. Tombola gratuite (comprise dans le tarif d’entrée).   .

Place de Presteigne Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Tea dance organized by Générations mouvement de Ligné.

L’événement Thé dansant avec l’orchestre Emmanuel Bolivard Ligné a été mis à jour le 2026-06-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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