Informations pratiques

Ligné

Thé dansant avec l’orchestre Emmanuel Bolivard

Place de Presteigne Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:30:00

fin : 2026-09-06 19:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Thé dansant organisé par Générations mouvement de Ligné.

Excellent parquet. Ambiance sympathique assurée par l’équipe de bénévoles.

Pâtisseries et boissons gratuites sauf pétillant. Tombola gratuite (comprise dans le tarif d’entrée). .

Place de Presteigne Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Tea dance organized by Générations mouvement de Ligné.

L’événement Thé dansant avec l’orchestre Emmanuel Bolivard Ligné a été mis à jour le 2026-06-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis