L’eau à Ligné les lavoirs, les puits Journées Européennes du Patrimoine Place de Presteigne Ligné
dimanche 20 septembre 2026 · Place de Presteigne · Ligné
Informations pratiques
Ligné
L’eau à Ligné les lavoirs, les puits Journées Européennes du Patrimoine
Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez le savoir faire de l’époque avec des activités autour du linge.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Racines & patrimoine de Ligné vous proposent une exposition et des animations autour des lavoirs et des puits de Ligné.
De 10h à 18h démonstrations des outils des lavandières, des repasseuses. Repassage de coiffes et présentation des lavoirs et puits.
De 14h à 17h pièce de théâtre Au Lavoir , concours d’étendage du linge adultes et enfants, courses de brouettes et essorage de drap.
Bar et stand de crêpe sur place. .
Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire racinespatrimoine.ligne44@gmail.com
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English :
Discover the traditional craftsmanship of the past through activities centered on laundry.
L’événement L’eau à Ligné les lavoirs, les puits Journées Européennes du Patrimoine Ligné a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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