L’eau à Ligné les lavoirs, les puits Journées Européennes du Patrimoine Place de Presteigne Ligné

Informations pratiques

Ligné

L’eau à Ligné les lavoirs, les puits Journées Européennes du Patrimoine

Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez le savoir faire de l’époque avec des activités autour du linge.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Racines & patrimoine de Ligné vous proposent une exposition et des animations autour des lavoirs et des puits de Ligné.

De 10h à 18h démonstrations des outils des lavandières, des repasseuses. Repassage de coiffes et présentation des lavoirs et puits.

De 14h à 17h pièce de théâtre Au Lavoir , concours d’étendage du linge adultes et enfants, courses de brouettes et essorage de drap.

Bar et stand de crêpe sur place. .

Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire racinespatrimoine.ligne44@gmail.com

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English :

Discover the traditional craftsmanship of the past through activities centered on laundry.

L’événement L’eau à Ligné les lavoirs, les puits Journées Européennes du Patrimoine Ligné a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis