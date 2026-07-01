24 Poses, Le Préambule, Ligné

Informations pratiques

24 Poses Dimanche 14 février 2027, 16h00 Le Préambule Loire-Atlantique

Tarif plein – Catégorie A : 15€ / catégorie B : 17€

Tarif réduit : 9€ – Moins de 25 ans, étudiants, groupe de plus de 10 personnes

Tarif jeune et solidaire : 5€ – Moins de 16 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-14T16:00:00+01:00 – 2027-02-14T17:00:00+01:00

Fin : 2027-02-14T16:00:00+01:00 – 2027-02-14T17:00:00+01:00

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement: 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du cirque, du théâtre, de la création sonore et plastique, ce roman-photo est bien vivant?

On croit les reconnaître : ces visages anonymes, ces scènes ordinaires, ces fragments de vies collectés en EHPAD ou dans des archives. Projetées, découpées, transformées en direct, ces images prennent vie. Une acrobate aérienne et un danseur-comédien se glissent dans leurs plis, rejouent les personnages. Car derrière les poses, il y a des silences, et dans nos regards, des récits persistants. Anaïs Veignant et ses acolytes de la Cie Tréma sur le i projettent des histoires sur ces mémoires et regardent ce qu’elles racontent de nos identités de femme, d’homme, de couple, de famille. Un montage photo-sensible intime et collectif, aussi émouvant qu’insolent.

Le Préambule Place de Presteigne, 44850 Ligné, France Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 12 27 18 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.culturel@ligne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://lepreambule.ligne.fr/ »}]

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement: 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du…

© Elodie Maillard