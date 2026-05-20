24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes Saints-Geosmes
24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes Saints-Geosmes samedi 15 août 2026.
Saints-Geosmes
24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes
Autour du foyer communal Saints-Geosmes Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Tout public
Buvette et restauration.
40 exposants habituellement. .
Autour du foyer communal Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 64 95 72
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English :
L’événement 24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes Saints-Geosmes a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres