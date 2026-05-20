Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes Saints-Geosmes

24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes Saints-Geosmes

24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes Saints-Geosmes samedi 15 août 2026.

Adresse : Autour du foyer communal

Ville : 52200 Saints-Geosmes

Département : Haute-Marne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : 2 2 Gratuit Entrée libre

Saints-Geosmes

24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes

Autour du foyer communal Saints-Geosmes Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Tout public
Buvette et restauration.
40 exposants habituellement.   .

Autour du foyer communal Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 64 95 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes Saints-Geosmes a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Saints-Geosmes (Haute-Marne)