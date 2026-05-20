Saints-Geosmes

24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes

Autour du foyer communal Saints-Geosmes Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Tout public

Buvette et restauration.

40 exposants habituellement. .

Autour du foyer communal Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 64 95 72

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English :

L’événement 24e bourse deux rues anciens de Saints-Geosmes Saints-Geosmes a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres