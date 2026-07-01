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AGENDA · Saints-Geosmes

Exposition : Saints-Geosmes en 1900, Mairie, Saints-Geosmes

vendredi 18 septembre 2026 · Mairie · Saints-Geosmes

Exposition : Saints-Geosmes en 1900, Mairie, Saints-Geosmes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
Place des Trois Jumeaux 52200 Saints-Geosmes
Ville
52200 Saints-Geosmes
Département
Haute-Marne
Tarif
Gratuit

Exposition : Saints-Geosmes en 1900 18 – 20 septembre Mairie Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Le Pays de Langres en 1900 est une animation proposant d’explorer 8 « pépites » du territoire qui recèlent quelques beaux témoignages patrimoniaux (calvaires, fontaines, lavoirs, jardins, monuments aux Morts, mairies, écoles, églises, chapelles, cures, moulins, fermes, maisons de maître, manoirs, châteaux…).
Cette exposition propose d’aborder la carte d’identité de la commune, l’habitat rural en pays de Langres et dans la commune ainsi que son histoire à travers une sélection de documents anciens.
Exposition visible à proximité de la mairie de Saints-Geosmes.
Renseignements : Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire – 03 25 86 86 20 / patrimoine@langres.fr

Mairie Place des Trois Jumeaux 52200 Saints-Geosmes Saints-Geosmes 52200 Saints-Geosmes Haute-Marne Grand Est [{« link »: « mailto:patrimoine@langres.fr »}]
Exposition faisant partie du projet « Le Pays de Langres en 1900 » accessible en extérieur. Pays d’art et d’histoire Exposition

© Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire

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