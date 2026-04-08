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24e Festival des Monts de la Madeleine Lavoine

24e Festival des Monts de la Madeleine Lavoine vendredi 7 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 03250 Lavoine

Département : Allier

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10

Lavoine

24e Festival des Monts de la Madeleine

Eglise Lavoine Allier

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Trio Messiaen
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Eglise Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68  pentatete@gmail.com

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English :

Messiaen Trio

L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Lavoine a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations

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