24e Festival des Monts de la Madeleine Lavoine
24e Festival des Monts de la Madeleine Lavoine vendredi 7 août 2026.
Lavoine
24e Festival des Monts de la Madeleine
Eglise Lavoine Allier
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Trio Messiaen
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Eglise Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com
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English :
Messiaen Trio
L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Lavoine a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations
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