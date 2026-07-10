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AGENDA · Lavoine

Randonnée gourmande Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier) Lavoine

samedi 19 septembre 2026 · Lavoine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:45:00
Adresse
Devant le restaurant l'Auberge des Bois Noirs
Ville
03250 Lavoine
Département
Allier
Tarif
15 15 35

Lavoine

Randonnée gourmande Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier)

Devant le restaurant l’Auberge des Bois Noirs Lavoine Allier

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:45:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Partez à la découverte des paysages sauvages des Bois Noirs lors d’une randonnée accompagnée par Thibault de Larebeyrette.
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Devant le restaurant l’Auberge des Bois Noirs Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89  contact@vichydestinations.fr

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English :

Set out to explore the wild landscapes of the Bois Noirs on a hike led by Thibault de Larebeyrette.

L’événement Randonnée gourmande Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier) Lavoine a été mis à jour le 2026-07-10 par Vichy Destinations

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