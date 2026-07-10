Informations pratiques

Lavoine

Randonnée gourmande Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier)

Devant le restaurant l’Auberge des Bois Noirs Lavoine Allier

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:45:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte des paysages sauvages des Bois Noirs lors d’une randonnée accompagnée par Thibault de Larebeyrette.

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Devant le restaurant l’Auberge des Bois Noirs Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Set out to explore the wild landscapes of the Bois Noirs on a hike led by Thibault de Larebeyrette.

L’événement Randonnée gourmande Rocher Saint-Vincent (Lavoine, Allier) Lavoine a été mis à jour le 2026-07-10 par Vichy Destinations