24ème Coupe d’Europe de montgolfières D157 La Genétouze

La Genétouze

24ème Coupe d’Europe de montgolfières

D157 Circuit de Haute-Saintonge Jean-Pierre Beltoise La Genétouze Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

La cérémonie d’ouverture et l’envol de la 24ème Coupe d’Europe de Montgolfières avec 60 pilotes et leurs équipages, dont plus de 25 pilotes étrangers, une compétition internationale homologuée par la Fédération Internationale d’Aérostation.

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D157 Circuit de Haute-Saintonge Jean-Pierre Beltoise La Genétouze 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 12 11 contact@haute-saintonge.org

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English :

The opening ceremony and take-off of the 24th European Hot-air Balloon Cup with 60 pilots and their crews, including more than 25 foreign pilots, an international competition approved by the Fédération Internationale d?Aérostation.

L’événement 24ème Coupe d’Europe de montgolfières La Genétouze a été mis à jour le 2026-05-06 par CDC de Haute Saintonge