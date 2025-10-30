24ème édition du Triathlon Sprint de Plouescat Plouescat
24ème édition du Triathlon Sprint de Plouescat
Plage de Porsmeur Plouescat Finistère
Course triathlon Sprint natation 750 m, vélo 20 km, course à pied 5 km.
Départ donné à 15h30 de la plage de Porsmeur.
400 dossards licenciés et non licenciés .
Plage de Porsmeur Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 81 13
