24ème édition du Triathlon Sprint de Plouescat Plouescat

24ème édition du Triathlon Sprint de Plouescat

Plage de Porsmeur Plouescat Finistère

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19

Course triathlon Sprint natation 750 m, vélo 20 km, course à pied 5 km.

Départ donné à 15h30 de la plage de Porsmeur.

400 dossards licenciés et non licenciés .

Plage de Porsmeur Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 81 13

