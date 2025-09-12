Animation musicale Duo B-SIDE Casino Partouche Plouescat Plouescat
Animation musicale Duo B-SIDE Casino Partouche Plouescat Plouescat samedi 13 juin 2026.
Plouescat
Animation musicale Duo B-SIDE
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 22:00:00
fin : 2026-06-12 01:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Le duo B-SIDE vous propose un voyage musical des années 80’s à nos jours avec un large répertoire de reprises mêlant variété française et pop internationale. .
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41
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English : Animation musicale Duo B-SIDE
L’événement Animation musicale Duo B-SIDE Plouescat a été mis à jour le 2026-05-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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