Animation musicale Duo B-SIDE Casino Partouche Plouescat Plouescat

Plouescat

Animation musicale Duo B-SIDE

Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 22:00:00

fin : 2026-06-12 01:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Le duo B-SIDE vous propose un voyage musical des années 80’s à nos jours avec un large répertoire de reprises mêlant variété française et pop internationale. .

Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41

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English : Animation musicale Duo B-SIDE

L’événement Animation musicale Duo B-SIDE Plouescat a été mis à jour le 2026-05-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX