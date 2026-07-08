Contes chuchotés au creux de l’oreille Lieu-dit Poulfoen Plouescat
mercredi 29 juillet 2026 · Lieu-dit Poulfoen · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Contes chuchotés au creux de l’oreille
Lieu-dit Poulfoen Camping municipal de Poulfoën Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Au camping de Poulfoën
Tout public, à partir de 6 ans, gratuit
En cas d’intempéries, repli à la salle de l’Atelier
À 20h, la harpiste Mona Morun vous accueille en musique au camping pendant une demi-heure.
À 20h30, par une parole ciselée, porteuse d’une émotion délicate, Monique Répécaud nous conduira sur les chemins d’une Bretagne légendaire. Ses histoires ont le parfum des sous-bois mystérieux, la couleur des landes fleuries, le goût salé des embruns, la magie de mondes imaginaires et la douceur des paroles d’amour et de sagesse. .
Lieu-dit Poulfoen Camping municipal de Poulfoën Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
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English :
L’événement Contes chuchotés au creux de l’oreille Plouescat a été mis à jour le 2026-06-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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