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AGENDA · Plouescat

Contes chuchotés au creux de l’oreille Lieu-dit Poulfoen Plouescat

mercredi 29 juillet 2026 · Lieu-dit Poulfoen · Plouescat

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Lieu-dit Poulfoen
Adresse
Camping municipal de Poulfoën
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Contes chuchotés au creux de l’oreille

Lieu-dit Poulfoen Camping municipal de Poulfoën Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Au camping de Poulfoën
Tout public, à partir de 6 ans, gratuit
En cas d’intempéries, repli à la salle de l’Atelier
À 20h, la harpiste Mona Morun vous accueille en musique au camping pendant une demi-heure.
À 20h30, par une parole ciselée, porteuse d’une émotion délicate, Monique Répécaud nous conduira sur les chemins d’une Bretagne légendaire. Ses histoires ont le parfum des sous-bois mystérieux, la couleur des landes fleuries, le goût salé des embruns, la magie de mondes imaginaires et la douceur des paroles d’amour et de sagesse.   .

Lieu-dit Poulfoen Camping municipal de Poulfoën Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59 

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English :

L’événement Contes chuchotés au creux de l’oreille Plouescat a été mis à jour le 2026-06-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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