Atelier créatif surprise Médiathèque l’Atelier Plouescat
Atelier créatif surprise Médiathèque l’Atelier Plouescat mardi 28 juillet 2026.
Plouescat
Atelier créatif surprise
Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-28
De 5 à 7 ans Sur inscription
La médiathèque vous propose un atelier créatif pour s’amuser cet été. Mais mystère… Les bibliothécaires gardent secret ce qui va être proposé. .
Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
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English :
L’événement Atelier créatif surprise Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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