Atelier créatif surprise Médiathèque l’Atelier Plouescat

Plouescat

Atelier créatif surprise

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

De 5 à 7 ans Sur inscription

La médiathèque vous propose un atelier créatif pour s’amuser cet été. Mais mystère… Les bibliothécaires gardent secret ce qui va être proposé. .

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

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English :

L’événement Atelier créatif surprise Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX