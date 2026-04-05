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Atelier créatif surprise Médiathèque l’Atelier Plouescat

Atelier créatif surprise Médiathèque l’Atelier Plouescat mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque l'Atelier
Adresse
14, place du dauphin
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Plouescat

Atelier créatif surprise

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-28

De 5 à 7 ans Sur inscription
La médiathèque vous propose un atelier créatif pour s’amuser cet été. Mais mystère… Les bibliothécaires gardent secret ce qui va être proposé.   .

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81 

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English :

L’événement Atelier créatif surprise Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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