Plouescat

Sortie plantes sauvages dégustation sur demande

Poulfoën Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Exploration autour des plantes littorales comestibles, sur différents milieux.

Réservation obligatoire. Durée 2h.

Départ du camping de Poulfoën.

Dégustation possible, formules sur demande. .

Poulfoën Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

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English : Sortie plantes sauvages dégustation sur demande

L’événement Sortie plantes sauvages dégustation sur demande Plouescat a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX