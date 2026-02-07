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Sortie plantes sauvages dégustation sur demande Plouescat

Sortie plantes sauvages dégustation sur demande Plouescat lundi 27 juillet 2026.

Adresse : Poulfoën

Ville : 29430 Plouescat

Département : Finistère

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plouescat

Sortie plantes sauvages dégustation sur demande

Poulfoën Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Exploration autour des plantes littorales comestibles, sur différents milieux.
Réservation obligatoire. Durée 2h.
Départ du camping de Poulfoën.
Dégustation possible, formules sur demande.   .

Poulfoën Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96 

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English : Sortie plantes sauvages dégustation sur demande

L’événement Sortie plantes sauvages dégustation sur demande Plouescat a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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