Sortie plantes sauvages dégustation sur demande Plouescat
Sortie plantes sauvages dégustation sur demande Plouescat lundi 27 juillet 2026.
Plouescat
Sortie plantes sauvages dégustation sur demande
Poulfoën Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Exploration autour des plantes littorales comestibles, sur différents milieux.
Réservation obligatoire. Durée 2h.
Départ du camping de Poulfoën.
Dégustation possible, formules sur demande. .
Poulfoën Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96
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English : Sortie plantes sauvages dégustation sur demande
L’événement Sortie plantes sauvages dégustation sur demande Plouescat a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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