Atelier Ikigaï Plou’escale Plouescat
Atelier Ikigaï Plou’escale Plouescat samedi 25 juillet 2026.
Plouescat
Atelier Ikigaï
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Et si votre vie avait un sens profond, juste là, en vous ?
L’ikigaï est une idée japonaise que chacun porte en lui une raison d’être, à la croisée de ce qu’on aime, de ce qu’on sait faire, de ce dont le monde a besoin et de ce qui nous fait vivre.
Le temps d’un matin, venez explorer ces quatre dimensions et commencer à dessiner les contours de votre propre mission de vie.
Un atelier concret, ancré, pour avancer avec plus de clarté et de sens.
Inscrivez vous auprès de Solange Champion. .
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 15 24 79 36
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English :
L’événement Atelier Ikigaï Plouescat a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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