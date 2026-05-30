Atelier Ikigaï Plou’escale Plouescat

Plouescat

Atelier Ikigaï

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Et si votre vie avait un sens profond, juste là, en vous ?

L’ikigaï est une idée japonaise que chacun porte en lui une raison d’être, à la croisée de ce qu’on aime, de ce qu’on sait faire, de ce dont le monde a besoin et de ce qui nous fait vivre.

Le temps d’un matin, venez explorer ces quatre dimensions et commencer à dessiner les contours de votre propre mission de vie.

Un atelier concret, ancré, pour avancer avec plus de clarté et de sens.

Inscrivez vous auprès de Solange Champion. .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 15 24 79 36

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English :

L’événement Atelier Ikigaï Plouescat a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX