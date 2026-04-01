Sortie plantes du littoral et algues dégustation sur demande Rue de Porsguen Plouescat

Sortie plantes du littoral et algues dégustation sur demande

Rue de Porsguen Centre nautique de Plouescat Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15 12:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Organismes ancestraux, les algues marines nous délivrent leurs multiples bienfaits lorsque nous les consommons. Et pour nos papilles, il y en a pour tous les goûts ! Venez donc les découvrir sur une sortie d’une durée de 3h, à Poulfoën (Plouescat) puis Kerfissien (Cléder). Vous apprendrez à reconnaître et à cueillir les espèces les plus communes et/ou les plus délicieuses.

Possible dégustation selon la demande. .

Rue de Porsguen Centre nautique de Plouescat Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

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English : Sortie plantes du littoral et algues dégustation sur demande

L’événement Sortie plantes du littoral et algues dégustation sur demande Plouescat a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX