24eme Festival d’accordéon Bouloire dimanche 7 juin 2026.

gymnase de la salle polyvalente Bouloire Sarthe

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

2026-06-07

Avec Bernard Rual et son orchestre, Mickaël Clément, Sandrine Tarayre, Fabie Veyriras, Karine Girault, André Loppe, Cédric Saillard et son orchestre.   .

gymnase de la salle polyvalente Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 13 39 73 50  comitedesfetesbouloire@sfr.fr

L’événement 24eme Festival d’accordéon Bouloire a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72