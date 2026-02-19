24eme Festival d’accordéon Bouloire
dimanche 7 juin 2026.
24eme Festival d’accordéon
gymnase de la salle polyvalente Bouloire Sarthe
Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
2026-06-07
Avec Bernard Rual et son orchestre, Mickaël Clément, Sandrine Tarayre, Fabie Veyriras, Karine Girault, André Loppe, Cédric Saillard et son orchestre. .
gymnase de la salle polyvalente Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 13 39 73 50 comitedesfetesbouloire@sfr.fr
