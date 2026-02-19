Concours de pétanque en doublettes Bouloire

Concours de pétanque en doublettes

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

2026-05-08

10€ la doublette .

Boulodrome Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 34 41 16

English :

Petanque competition in doublets

