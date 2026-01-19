24ème Journée des Plantes Rares Ordan-Larroque
24ème Journée des Plantes Rares
Au village Ordan-Larroque Gers
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
L’association Culture et Loisirs au Village est ravie de vous convier à la 24ème édition de la Journée des Plantes Rares au cœur du village d’Ordan-Larroque.
Au village Ordan-Larroque 32350 Gers Occitanie +33 6 71 11 64 90 plantesrares@ordan-larroque.fr
English :
The association Culture et Loisirs au Village is delighted to invite you to the 24th edition of the Journée des Plantes Rares in the heart of the village of Ordan-Larroque.
