Micro-folie film sur le Cloître MARCIAC Marciac
Micro-folie film sur le Cloître MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac Gers 2026-01-24 2026-01-24
Micro-folie film sur le Cloître MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac Gers 2026-01-24 2026-01-24
Ciné-rencontre Ciné Europe 14 rue Saint-Nicolas Plaisance Gers 2026-02-01 15:00:00 2026-02-01 15:00:00
Soirée jeux Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers 2026-02-18 20:30:00 2026-02-18 20:30:00
Atelier découverte de la réalité virtuelle MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac Gers 2026-02-19 14:30:00 2026-02-19 09:30:00
Concert Pop aux Les Bains MARCIAC Les Bains 34 rue Joseph Abeilhé Marciac Gers 2026-02-19 18:00:00 2026-02-19 18:00:00
Ciné-débat Regards coopératifs RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers 2026-02-19 21:00:00 2026-02-19 21:00:00
Soirée carnaval RISCLE Halle Riscle Gers 2026-02-20 18:30:00 2026-02-20 18:30:00
Salon du Disque MARCIAC Gymnase Marciac Gers 2026-02-21 10:00:00 2026-02-21 13:00:00
Micro-folie documentaire sur Kandinsky MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac Gers 2026-02-21 14:30:00 2026-02-21 15:30:00
Atelier floral L'Art et la Manière 32 rue adour Plaisance Gers 2026-02-21 14:30:00 2026-02-21 14:30:00
Concert Soul & Rn'B Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac Gers 2025-12-11 18:00:00 2025-12-11 18:00:00
Soirée Raclette au Château Laffitte Teston MAUMUSSON-LAGUIAN Château Laffitte Teston Maumusson-Laguian Gers 2026-02-21 19:00:00 2026-02-21 19:00:00
Soirée jeux TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux Gers 2026-02-21 19:00:00 2026-02-21 19:00:00
Concert Shubiao Quartet Route de Saint-Mont RISCLE Riscle Gers 2026-02-21 21:00:00 2026-02-21 21:00:00
Grand bal Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés Gers 2026-02-21 21:00:00 2026-02-21 21:00:00
Musée numérique Des fêtes et des masques MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac Gers 2026-02-23 14:30:00 2026-02-23 14:30:00
Atelier gravure au Fablab MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac Gers 2026-01-20 09:30:00 2026-01-20 14:30:00
Atelier nature RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers 2026-02-25 14:00:00 2026-02-25 14:00:00
Journée réalité virtuelle pour les ados et + MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac Gers 2026-02-25 14:30:00 2026-02-25 09:30:00
Atelier Masque de Carnaval MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac Gers 2026-02-26 15:00:00 2026-02-26 15:00:00