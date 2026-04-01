Atelier Maison des parents Atelier Snoezelen Maison des Parents Riscle

Riscle

Atelier Maison des parents Atelier Snoezelen

Maison des Parents 1 Lotissement du Bourdalat Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-04-30 16:00:00

Date(s) :

2026-04-30

La CCAA souhaite favoriser l’accès de tous les parents à une offre de soutien à la parentalité de proximité, à travers notamment le développement de lieux ressources et ainsi promouvoir une prise en charge globale de l’accompagnement des parents en regroupant la réponse parentalité pour la rendre plus lisible et avec une attention plus particulière aux familles isolées et précaires.

Cet espace propose une palette diversifiée de services spécialisés dans l’accompagnement à la parentalité pour tout public de tout âge, avec des familles qui subissent la ruralité, bien souvent originaires du territoire et qui peuvent rencontrer un problème de mobilité.

Programme de l’atelier

Cet espace est conçu pour apaiser petits et grands. Pendant une heure, plongez au sein

d’un univers fait de lumières douces, d’éléments relaxants et de douceur.

Afin que cet atelier soit apaisant pour vous et/ou votre enfant, il sera proposé sur un

créneau individuel.

Ouvert dès la naissance (enfants et adultes)

Sur inscription auprès de Marine

.

Maison des Parents 1 Lotissement du Bourdalat Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 84 65 19 70 maisondesparents@armagnacadour.fr

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English :

The CCAA wishes to promote access for all parents to local parenting support services, in particular through the development of resource centers, and thus to promote a comprehensive approach to parenting support by grouping together parenting services to make them easier to understand, with a particular focus on isolated and disadvantaged families.

The center offers a wide range of specialized parenting support services for people of all ages, with families who live in rural areas, often from the region, and who may have mobility problems.

Workshop program

This space is designed to soothe young and old alike. For one hour, immerse yourself

of soft lighting, relaxing elements and gentle touches.

To ensure that this workshop is soothing for you and/or your child, it will be offered on a

individual time slot.

Open from birth (children and adults)

Please register with Marine

L’événement Atelier Maison des parents Atelier Snoezelen Riscle a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65