Soirée scène ouverte RISCLE Riscle
Soirée scène ouverte RISCLE Riscle samedi 20 juin 2026.
Riscle
Soirée scène ouverte
RISCLE 112 chemin de l’hippodrome Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Viens faire vibrer la scène du bar du Théâtre Spirale micro ouvert, talents libres, ambiance chaleureuse et associative.
Venez chanter, jouer , échanger, écouter, s’amuser au sein du bar associatif de Spirale, avec notamment en premiers inscrits: Le PirOrchestra, Hetz Beroi….
Alors viens, ça va être bien!!
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RISCLE 112 chemin de l’hippodrome Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 prod@festivalspiraleariscle.fr
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English :
Come and rock the Théâtre Spirale bar scene: open mike, free talent, warm, associative atmosphere.
Come and sing, play, chat, listen and have fun in Spirale’s bar association, with the PirOrchestra and Hetz Beroi among the first to sign up….
So come along, it’s going to be great!
L’événement Soirée scène ouverte Riscle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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