Atelier Economies d’eau au jardin RISCLE Riscle

Riscle

Atelier Economies d’eau au jardin

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Retrouvez Marc, animateur Nature, pour une session d’apprentissage théorico-pratique sur le thème des économies d’eau au jardin !

Au programme transmission de bonnes pratiques (que cultiver ? où ? comment ?) et confection d’oyas.

Matériel à apporter pour l’atelier

Apportez deux pots en terre cuite brute (sans revêtement, ni vernis si possible) de diamètres légèrement différents les deux ouvertures des pots doivent pouvoir s’emboîter en ménageant dans l’idéal un espace de 5mm environ entre les deux.

Sur inscription.

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RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

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English :

Join Nature coordinator Marc for a theoretical and practical learning session on saving water in the garden!

On the program: sharing best practices (what to grow? where? how?) and making oyas.

Materials to bring for the workshop

Bring two raw clay pots (uncoated or unglazed, if possible) of slightly different diameters: the two openings of the pots should fit together, ideally with a space of around 5mm between them.

On request.

L’événement Atelier Economies d’eau au jardin Riscle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65