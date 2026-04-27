Atelier Maison des parents Soirée d’échanges sur les écrans Maison des Parents Riscle

Riscle

Atelier Maison des parents Soirée d’échanges sur les écrans

Maison des Parents 1 Lotissement du Bourdalat Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

La CCAA souhaite favoriser l’accès de tous les parents à une offre de soutien à la parentalité de proximité, à travers notamment le développement de lieux ressources et ainsi promouvoir une prise en charge globale de l’accompagnement des parents en regroupant la réponse parentalité pour la rendre plus lisible et avec une attention plus particulière aux familles isolées et précaires.

Cet espace propose une palette diversifiée de services spécialisés dans l’accompagnement à la parentalité pour tout public de tout âge, avec des familles qui subissent la ruralité, bien souvent originaires du territoire et qui peuvent rencontrer un problème de mobilité.

Programme de l’atelier

Semaine de la déconnexion, Soirée d’échanges sur les écrans

Prenez un temps pour partager vos pratiques avec vos enfants et d’autres parents autour des écrans. Ce temps est prévu pour être une vraie discussion.

Vous serez entourés de professionnels qui viendront répondre à vos questions.

Ce moment sera convivial et nous partagerons un buffet préparé par les cuisines du collège du Val D’Adour.

En collaboration avec le Collège du Val d’Adour, avec les conseillers numériques de Gers Numérique et Victoire, psychologue spécialisée dans l’adolescence

Inscription auprès du collège pour les parents d’enfants au collège Val d’Adour

Inscription auprès de Marine pour les parents hors collège du Val d’Adour

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Maison des Parents 1 Lotissement du Bourdalat Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 84 65 19 70 maisondesparents@armagnacadour.fr

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English :

The CCAA wishes to promote access for all parents to local parenting support services, in particular through the development of resource centers, and thus to promote a comprehensive approach to parenting support by grouping together parenting services to make them easier to understand, with a particular focus on isolated and disadvantaged families.

The center offers a wide range of specialized parenting support services for people of all ages, with families who live in rural areas, often from the region, and who may have mobility problems.

Workshop program

Semaine de la déconnexion (Disconnection Week), discussion evening on screens

Take a moment to share your practices with your children and other parents around screens. This time is designed to be a real discussion.

Professionals will be on hand to answer your questions.

It will be a convivial moment, with a buffet prepared by the kitchens of the Collège du Val D?Adour.

In collaboration with the Collège du Val d?Adour, the Gers Numérique digital advisors and Victoire, a psychologist specializing in adolescence

Registration with the college for parents of children at Val d?Adour college

Registration with Marine for parents of children not attending Val d?Adour college

L’événement Atelier Maison des parents Soirée d’échanges sur les écrans Riscle a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65