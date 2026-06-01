Fête de la musique RISCLE Riscle

Riscle

Fête de la musique

RISCLE Arènes Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 21:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’Association des Commerçants propose une soirée festive et conviviale placée sous le signe de la musique et du partage.

21h30 Concert exceptionnel de NADAU, organisé par l’association Le Tendido

Et ce n’est pas fini !

Dès la sortie du concert,

l’Association des Commerçants de Riscle prend le relais pour prolonger la soirée

Bar, sandwichs, frites

Animation musicale avec Royal.o.bar

Venez nombreuses et nombreux pour fêter la musique comme il se doit !

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RISCLE Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 08 88 22 31 risclevolution@gmail.com

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English :

To celebrate the Fête de la Musique, the Association des Commerçants is offering a festive evening of music and conviviality.

21h30 ? Exceptional concert by NADAU, organized by Le Tendido association

And there’s more to come!

As soon as the concert is over,

the Association des Commerçants de Riscle takes over to prolong the evening:

Bar, sandwiches, French fries

Musical entertainment with Royal.o.bar

Come one, come all to celebrate music as it should be!

L’événement Fête de la musique Riscle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65