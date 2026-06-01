Fête de la musique RISCLE Riscle
Fête de la musique RISCLE Riscle dimanche 21 juin 2026.
Riscle
Fête de la musique
RISCLE Arènes Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 21:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, l’Association des Commerçants propose une soirée festive et conviviale placée sous le signe de la musique et du partage.
21h30 Concert exceptionnel de NADAU, organisé par l’association Le Tendido
Et ce n’est pas fini !
Dès la sortie du concert,
l’Association des Commerçants de Riscle prend le relais pour prolonger la soirée
Bar, sandwichs, frites
Animation musicale avec Royal.o.bar
Venez nombreuses et nombreux pour fêter la musique comme il se doit !
.
RISCLE Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 08 88 22 31 risclevolution@gmail.com
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English :
To celebrate the Fête de la Musique, the Association des Commerçants is offering a festive evening of music and conviviality.
21h30 ? Exceptional concert by NADAU, organized by Le Tendido association
And there’s more to come!
As soon as the concert is over,
the Association des Commerçants de Riscle takes over to prolong the evening:
Bar, sandwiches, French fries
Musical entertainment with Royal.o.bar
Come one, come all to celebrate music as it should be!
L’événement Fête de la musique Riscle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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