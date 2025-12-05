L’Adour en canoë RISCLE Riscle
L’Adour en canoë RISCLE Riscle samedi 13 juin 2026.
Riscle
L’Adour en canoë
RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Détails
Marc et un professionnel du Stadoceste tarbais vous accompagnent pour une sortie en canoë sur l’Adour, de Riscle à Barcelonne du Gers, en immersion dans cet écosystème riche en biodiversité !
Pensez à apporter une tenue adaptée et des chaussures fermées
Infos pratiques Rendez-vous à l’écocentre, pique-nique partagé le midi, activité accessible dès l’âge de 12 ans
.
RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr
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English :
Details
Marc and a professional from the Stadoceste tarbais will accompany you on a canoe trip on the Adour, from Riscle to Barcelonne du Gers, immersing you in this ecosystem rich in biodiversity!
Remember to bring suitable clothing and closed shoes
Practical info: Meeting point at the ecocenter, picnic lunch, activity open to children aged 12 and over
L’événement L’Adour en canoë Riscle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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