Fête de la nature à Pierre et Terre Ecocentre Pierre et Terre Riscle

Riscle

Fête de la nature à Pierre et Terre

Ecocentre Pierre et Terre 112 chemin de l’hippodrome Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:30:00

fin : 2026-05-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Comment jardiner low-tech, sans surconsommation de matériel et avec un impact vertueux sur l’environnement ? Cet atelier propose la confection d’un parterre aromatique en volume avec de la récup’.

Animation menée par Marc, Animateur Nature et Maître Composteur.

L’atelier vise à sensibiliser les participant.es à la préservation de la nature et de la biodiversité dès le seuil de leur propre porte, par la transmission de pratiques respectueuses du vivant inspirées de l’agroécologie.

Les thématiques porteuses de l’animation s’appuient par exemple sur les objectifs suivants favoriser la diversité végétale et animale locale, inscrire sa pratique dans le cycle des saisons, jardiner low-tech…

Informations pratiques

Covoiturage depuis l’écocentre à 13h30.

Matériel à prévoir gants, sécateurs, outils de jardinage.

Inscription obligatoire.

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Ecocentre Pierre et Terre 112 chemin de l’hippodrome Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

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English :

How to garden in a low-tech way, without over-consumption of materials and with a virtuous impact on the environment? In this workshop, you’ll create an aromatic bed using recycled materials.

Led by Marc, Nature Coordinator and Master Composter.

The aim of the workshop is to raise participants’ awareness of the importance of preserving nature and biodiversity right from their own doorstep, by passing on agroecology-inspired practices that respect living organisms.

The workshop’s themes are based, for example, on the following objectives: encouraging local plant and animal diversity, incorporating practices into the cycle of the seasons, low-tech gardening…

Practical information

Carpool from the ecocenter at 1:30 p.m.

Equipment required: gloves, pruning shears, gardening tools.

Registration required.

L’événement Fête de la nature à Pierre et Terre Riscle a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65