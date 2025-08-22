Fête des fleurs Village Riscle

Fête des fleurs Village Riscle jeudi 14 mai 2026.

Fête des fleurs

Village RISCLE Riscle Gers

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Préparez-vous à vivre une journée inoubliable au cœur du Gers ! L’association Comité des fleurs a l’immense plaisir de vous convier à la traditionnelle et tant attendue Fête des Fleurs comme à son habitude le jour de l’Ascension.

Imaginez une explosion de couleurs, de senteurs enivrantes et une ambiance festive qui réchauffe le cœur. C’est exactement ce qui vous attend à Riscle ! Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, cette journée est conçue pour divertir.

Dès 11h, les amateurs ne voudront pas manquer la Course Landaise de Promotion, organisée par le Club Taurin, avec la Ganaderia Deyris (entrée à seulement 5€, gratuit jusqu’à 16 ans).

À midi, laissez-vous tenter par un Apéro Brasero convivial sur le parvis de la Halle, animé par Fantaskes. C’est l’occasion idéale pour partager un moment de détente et de gourmandise avant les festivités de l’après-midi.

Le clou du spectacle arrivera à 15h30 avec le Corso Fleuri Gratuit ! Laissez-vous emporter par la magie d’un défilé haut en couleurs, composé de 10 chars magnifiquement décorés, accompagnés de bandas, de fanfares et de percussionnistes. Un véritable régal pour les yeux et les oreilles !

En fin de journée, à 18h, prolongez le plaisir avec un apéritif chaleureux sur la Place de l’Église, bercé par la voix et la guitare d’Alex Gauvin, chanteur guitariste. Sur le parvis de la Halle, l’ambiance continuera avec l’animation des Bandas.

Pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée, un repas (menu à 14€) vous sera proposé avec poulet forestier pommes grenailles, salade fromage dessert. La soirée sera animée par l’énergie communicative d’Acoustic Softness !

La Fête des Fleurs de Riscle, c’est bien plus qu’une simple fête, c’est une tradition, un moment de partage et de joie au cœur de notre belle région.

Village RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 70 10 accueil@mairiederiscle.fr

English :

Get ready for an unforgettable day in the heart of the Gers! The Comité des fleurs association is delighted to invite you to its traditional and long-awaited Fête des Fleurs on Ascension Day.

Imagine an explosion of color, intoxicating scents and a festive, heart-warming atmosphere. That’s exactly what awaits you in Riscle! Whether you’re with family, friends or on your own, this day is designed to entertain.

From 11 a.m., fans won’t want to miss the Course Landaise de Promotion, organized by the Club Taurin, with Ganaderia Deyris (admission only 5?, free under 16).

At midday, let yourself be tempted by a convivial Apéro Brasero on the Halle forecourt, hosted by Fantaskes. It’s the perfect opportunity to share a moment of relaxation and indulgence before the afternoon’s festivities.

The highlight of the show arrives at 3:30 p.m. with the free Corso Fleuri! Let yourself be carried away by the magic of a colorful parade of 10 beautifully decorated floats, accompanied by bandas, brass bands and percussionists. A feast for the eyes and ears!

At the end of the day, at 6 p.m., prolong the pleasure with a warm aperitif on the Place de l’Église, lulled by the voice and guitar of singer-guitarist Alex Gauvin. On the square in front of the Halle, the atmosphere will continue with entertainment by the Bandas.

For those who wish to extend the evening, a meal (menu at 14?) will be served with: poulet forestier pommes grenailles, salad cheese dessert. The evening will be enlivened by the infectious energy of Acoustic Softness!

The Riscle Flower Festival is much more than a simple celebration, it’s a tradition, a moment of sharing and joy in the heart of our beautiful region.

German :

Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Tag im Herzen des Gers vor! Der Verein Comité des fleurs freut sich sehr, Sie zum traditionellen und lang ersehnten Blumenfest einzuladen, das wie üblich am Himmelfahrtstag stattfindet.

Stellen Sie sich eine Explosion von Farben, betörenden Düften und einer herzerwärmenden Feststimmung vor. Genau das erwartet Sie in Riscle! Ob Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein unterwegs sind, dieser Tag soll Sie unterhalten.

Ab 11 Uhr findet das vom Stierclub organisierte « Course Landaise de Promotion » mit der Ganaderia Deyris statt (Eintritt nur 5 Euro, bis 16 Jahre gratis).

Mittags können Sie auf dem Vorplatz der Halle einen gemütlichen Apéro Brasero genießen, der von Fantaskes begleitet wird. Dies ist die ideale Gelegenheit, um vor den Feierlichkeiten am Nachmittag einen Moment der Entspannung und des Genusses zu teilen.

Der Höhepunkt des Spektakels findet um 15:30 Uhr mit dem kostenlosen Blumenkorso statt! Lassen Sie sich von der Magie eines farbenfrohen Umzugs mit 10 wunderschön geschmückten Wagen, begleitet von Bandas, Blaskapellen und Perkussionisten, mitreißen. Ein wahrer Genuss für Augen und Ohren!

Am Ende des Tages, um 18 Uhr, verlängern Sie das Vergnügen mit einem gemütlichen Aperitif auf dem Place de l’Eglise, der von der Stimme und der Gitarre des Sängers und Gitarristen Alex Gauvin eingeläutet wird. Auf dem Vorplatz der Markthalle geht die Stimmung mit der Animation der Bandas weiter.

Für diejenigen, die den Abend verlängern möchten, gibt es ein Essen (Menü für 14?) mit: Waldhähnchen Bratkartoffeln, Salat Käse Dessert. Der Abend wird von der ansteckenden Energie von Acoustic Softness begleitet!

Das Blumenfest in Riscle ist mehr als ein einfaches Fest, es ist eine Tradition, ein Moment des Teilens und der Freude im Herzen unserer schönen Region.

Italiano :

Preparatevi a una giornata indimenticabile nel cuore del Gers! L’associazione Comité des fleurs è lieta di invitarvi alla tradizionale e attesissima Fête des Fleurs il giorno dell’Ascensione.

Immaginate un’esplosione di colori, profumi inebrianti e un’atmosfera festosa e calorosa. Questo è esattamente ciò che vi aspetta a Riscle! Che siate in famiglia, con gli amici o da soli, questa giornata è pensata per farvi divertire.

Dalle 11, gli appassionati non potranno perdersi la Course Landaise de Promotion, organizzata dal Club Taurin, con la Ganaderia Deyris (ingresso a soli 5 euro, gratuito per i minori di 16 anni).

A mezzogiorno, lasciatevi tentare da un conviviale Apéro Brasero sul piazzale della Halle, organizzato da Fantaskes. È l’occasione perfetta per condividere un momento di relax e di piacere prima dei festeggiamenti del pomeriggio.

Il clou dello spettacolo arriva alle 15.30 con il Corso Fleuri gratuito! Lasciatevi trasportare dalla magia di una sfilata colorata di 10 carri magnificamente decorati, accompagnati da bandas, bande di ottoni e percussionisti. Una vera festa per gli occhi e per le orecchie!

Alla fine della giornata, alle 18.00, prolungate il piacere con un caldo aperitivo in Place de l’Église, accompagnato dalla voce e dalla chitarra del cantante-chitarrista Alex Gauvin. Sulla piazza del mercato coperto, l’atmosfera continuerà con le Bandas.

Per chi desidera prolungare la serata, sarà servito un pasto (menu a 14?) con: poulet forestier pommes grenailles, insalata formaggio dessert. La serata sarà animata dalla contagiosa energia degli Acoustic Softness!

La Festa dei Fiori di Riscle è molto più di una semplice celebrazione, è una tradizione, un momento di condivisione e di godimento del cuore della nostra bella regione.

Espanol :

Prepárese para un día inolvidable en el corazón del Gers La asociación Comité des fleurs tiene el placer de invitarle a la tradicional y esperada Fiesta de las Flores el día de la Ascensión.

Imagínese una explosión de color, aromas embriagadores y un ambiente festivo y acogedor. Eso es exactamente lo que le espera en Riscle En familia, entre amigos o solo, este día está pensado para divertirle.

A partir de las 11:00, los aficionados no querrán perderse el Course Landaise de Promotion, organizado por el Club Taurin, con la Ganaderia Deyris (entrada sólo 5 euros, gratis para los menores de 16 años).

A mediodía, déjese tentar por un agradable Apéro Brasero en la explanada del Halle, ofrecido por Fantaskes. Es la ocasión perfecta para compartir un momento de relajación e indulgencia antes de las festividades de la tarde.

El momento culminante del espectáculo llegará a las 15.30 h con el Corso Fleuri gratuito Déjese llevar por la magia de un colorido desfile de 10 carrozas magníficamente decoradas, acompañadas de bandas, bronces y percusionistas. Una auténtica fiesta para la vista y el oído

Al final de la jornada, a las 18:00 h, prolongue el placer con un cálido aperitivo en la plaza de l’Église, acompañado por la voz y la guitarra del cantante y guitarrista Alex Gauvin. En la plaza, frente al mercado cubierto, el ambiente continuará con las Bandas.

Para los que deseen prolongar la velada, se servirá una comida (menú a 14?) con: poulet forestier pommes grenailles, ensalada queso postre. ¡La velada estará amenizada por la contagiosa energía de Acoustic Softness!

La Fiesta de las Flores de Riscle es mucho más que una celebración, es una tradición, un momento para compartir y disfrutar del corazón de nuestra hermosa región.

