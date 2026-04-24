Atelier Maison des parents Les Jardiniers.ères de la Lecture RISCLE Riscle

Riscle

Atelier Maison des parents Les Jardiniers.ères de la Lecture

RISCLE Médiathèque Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

La CCAA souhaite favoriser l’accès de tous les parents à une offre de soutien à la parentalité de proximité, à travers notamment le développement de lieux ressources et ainsi promouvoir une prise en charge globale de l’accompagnement des parents en regroupant la réponse parentalité pour la rendre plus lisible et avec une attention plus particulière aux familles isolées et précaires.

Cet espace propose une palette diversifiée de services spécialisés dans l’accompagnement à la parentalité pour tout public de tout âge, avec des familles qui subissent la ruralité, bien souvent originaires du territoire et qui peuvent rencontrer un problème de mobilité.

Programme de l’atelier

9H30 Les Majuscules (3 7 ans) et leur famille

10H30 Les Minuscules (0 3 ans) et leur famille

Pour les plus grands, un atelier créatif suivra la lecture de livre.

Pour les plus petits, il s’agit de proposer un moment de lecture dans un univers rassurant.

Animé par Manon,

À la médiathèque de Riscle

Sur inscription auprès de la médiathèque 05 62 69 75 43

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RISCLE Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 84 65 19 70 maisondesparents@armagnacadour.fr

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English :

The CCAA wishes to promote access for all parents to local parenting support services, in particular through the development of resource centers, and thus to promote a comprehensive approach to parenting support by grouping together parenting services to make them easier to understand, with a particular focus on isolated and disadvantaged families.

The center offers a wide range of specialized parenting support services for people of all ages, with families who live in rural areas, often from the region, and who may have mobility problems.

Workshop program

9:30am: The Majuscules (3 7 years) and their families

10:30 am: Minuscule (0 3 years) and their families

For older children, a creative workshop will follow the book reading.

For the little ones, the aim is to offer a moment of reading in a reassuring environment.

Led by Manon,

At the Riscle media library

Please register with the media library: 05 62 69 75 43

L’événement Atelier Maison des parents Les Jardiniers.ères de la Lecture Riscle a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65