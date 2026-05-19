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Spectacle comique RISCLE Riscle

Spectacle comique RISCLE Riscle dimanche 14 juin 2026.

Lieu : RISCLE

Adresse : Halle

Ville : 32400 Riscle

Département : Gers

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Riscle

Spectacle comique

RISCLE Halle Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Figure politique française à la verve inimitable et au parcours hors des sentiers battus, Jean Lassalle monte sur scène avec un spectacle autobiographique aussi drôle qu’émouvant.
Il revient avec humour, tendresse et sincérité sur les moments marquants de sa vie. Un voyage sensible et drôle.
Sur réservation.
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RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 51 58 91 88  accueil@mairiederiscle.fr

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English :

A French political figure with inimitable verve and an off-the-beaten-track career, Jean Lassalle takes to the stage with an autobiographical show that’s as funny as it is moving.
With humor, tenderness and sincerity, he looks back on the defining moments of his life. A sensitive and funny journey.
Reservations required.

L’événement Spectacle comique Riscle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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