Thé dansant Salle des fêtes Riscle
Thé dansant Salle des fêtes Riscle dimanche 31 mai 2026.
Riscle
Thé dansant
Salle des fêtes RISCLE Riscle Gers
Tarif : – – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31 19:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Imaginez vous glisser sur la piste de danse au rythme d’une musique entraînante, tout en savourant une délicieuse pâtisserie.
Une ambiance conviviale et chaleureuse vous attend pour ce thé dansant avec l’Orchestre Hugues LAMAGAT.
Gourmandise offerte à 17h.
Sur réservation
.
Salle des fêtes RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 60 34 93 33 swingmanouche.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Imagine slipping onto the dance floor to the rhythm of lively music, while enjoying a delicious pastry.
A warm and friendly atmosphere awaits you at this tea dance with the Hugues LAMAGAT Orchestra.
Tasty treat at 5pm.
Reservations required
L’événement Thé dansant Riscle a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Riscle (Gers)
- Atelier Maison des parents Les Jardiniers.ères de la Lecture RISCLE Riscle 13 mai 2026
- Fête des fleurs Village Riscle 14 mai 2026
- Atelier Maison des parents Soirée d’échanges sur les écrans Maison des Parents Riscle 19 mai 2026
- Rencontre avec Sacha Bertrand, écrivain, Médiathèque de Riscle, Riscle 23 mai 2026
- Vineart en Gascogne au Domaine Matilat Domaine de Matilat Riscle 11 juillet 2026