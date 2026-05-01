Riscle

Thé dansant

Salle des fêtes RISCLE Riscle Gers

Tarif : – – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31 19:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Imaginez vous glisser sur la piste de danse au rythme d’une musique entraînante, tout en savourant une délicieuse pâtisserie.

Une ambiance conviviale et chaleureuse vous attend pour ce thé dansant avec l’Orchestre Hugues LAMAGAT.

Gourmandise offerte à 17h.

Sur réservation

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Salle des fêtes RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 60 34 93 33 swingmanouche.contact@gmail.com

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English :

Imagine slipping onto the dance floor to the rhythm of lively music, while enjoying a delicious pastry.

A warm and friendly atmosphere awaits you at this tea dance with the Hugues LAMAGAT Orchestra.

Tasty treat at 5pm.

Reservations required

L’événement Thé dansant Riscle a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65