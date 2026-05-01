Riscle

Concert

RISCLE Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Envie d’une bonne soirée en musique, sans prise de tête ?

JUD débarque pour un concert acoustique, entre rock, pop/rock, folk rock et classiques français des années 80/90 revisités

Une guitare, une voix, une ambiance conviviale… le combo parfait pour boire un verre, chanter un peu (ou beaucoup) et passer un bon moment entre amis.

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RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 83 96 87 16 contact@ochantier.fr

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English :

Looking for a fun evening of music?

JUD is here for an acoustic concert, with a mix of rock, pop/rock, folk rock and revisited French classics from the 80s and 90s

A guitar, a voice, a friendly atmosphere? the perfect combo for a drink, a little (or a lot of) singing and a good time with friends.

L’événement Concert Riscle a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65