Concert Riscle
Concert Riscle vendredi 29 mai 2026.
Riscle
Concert
RISCLE Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Envie d’une bonne soirée en musique, sans prise de tête ?
JUD débarque pour un concert acoustique, entre rock, pop/rock, folk rock et classiques français des années 80/90 revisités
Une guitare, une voix, une ambiance conviviale… le combo parfait pour boire un verre, chanter un peu (ou beaucoup) et passer un bon moment entre amis.
.
RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 83 96 87 16 contact@ochantier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a fun evening of music?
JUD is here for an acoustic concert, with a mix of rock, pop/rock, folk rock and revisited French classics from the 80s and 90s
A guitar, a voice, a friendly atmosphere? the perfect combo for a drink, a little (or a lot of) singing and a good time with friends.
L’événement Concert Riscle a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Riscle (Gers)
- Atelier Maison des parents Atelier créatif, décoration Tote Bag Maison des Parents Riscle 28 mai 2026
- Atelier Maison des parents Créer son produit à bulles Maison des Parents Riscle 29 mai 2026
- Thé dansant Salle des fêtes Riscle 31 mai 2026
- Visite de l’écocentre Pierre & Terre Ecocentre Pierre & Terre Riscle 5 juin 2026
- Atelier Economies d’eau au jardin RISCLE Riscle 10 juin 2026