Course landaise RISCLE Riscle

Riscle

Course landaise

RISCLE Arènes Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Club Taurin de Riscle vous convie à une course landaise de compétition avec la ganaderia Nogues.

Événement phare ancré dans la tradition gasconne, cette course de compétition, comptant pour le challenge de l’Armagnac, mettra à l’honneur le savoir-faire des écarteurs et sauteurs face aux coursières de la ganaderia Dal, menées par la cuadrilla de Denis Lazartigues. Un spectacle vivant où se mêlent maîtrise, agilité et élégance.

Cette manifestation s’adresse à tous les publics, qu’ils soient connaisseurs ou néophytes. Elle constitue une occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir la course landaise, patrimoine culturel immatériel du Sud-Ouest.

Ambiance musicale.

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RISCLE Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 86 15 30 22 p.ribaut@wanadoo.fr

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English :

Club Taurin de Riscle invites you to a competitive Landes race with ganaderia Nogues.

A flagship event rooted in Gascon tradition, this competitive race, counting towards the Armagnac challenge, will showcase the skills of the spacers and jumpers against the runners from the Dal ganaderia, led by Denis Lazartigues? cuadrilla. A lively spectacle combining mastery, agility and elegance.

This event is aimed at both connoisseurs and novices alike. It’s an ideal opportunity to discover or rediscover the Landes race, the intangible cultural heritage of the South-West.

Musical atmosphere.

L’événement Course landaise Riscle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65