Electro Grappe Domaine du Moulié Riscle
Electro Grappe Domaine du Moulié Riscle samedi 27 juin 2026.
Riscle
Electro Grappe
Domaine du Moulié A Chiffre Riscle Gers
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Electro Grappe
La soirée qui va faire vibrer le Domaine du Moulié
En juin, la cour du domaine se transforme en scène à ciel ouvert pour une soirée électro sous les étoiles ✨
Nous accueillons également de jeunes artistes aux univers insolites, prêts à vous surprendre et à faire vibrer leurs créations dans ce cadre exceptionnel laissez-vous porter par une ambiance unique.
Bar à vin du domaine
Bar à cocktails
️Snak fait maison
DJs & performances live
Ils seront là
Dyd’z
Guesdouch
Kellogg’s
Ninoucka
Paleehh
Une nuit pour danser, découvrir et partager.
Places limitées Réserve dès maintenant en ligne !
.
Domaine du Moulié A Chiffre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 37 16 90 04 domainedumoulie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Electro Grappe
An evening to rock the Domaine du Moulié
In June, the estate’s courtyard is transformed into an open-air stage for an electro party under the stars?
We’ll also be welcoming young artists from unusual backgrounds, ready to surprise you and bring their creations to life in this exceptional setting? let yourself be carried away by a unique atmosphere.
? Estate wine bar
? Cocktail bar
? homemade snak
? DJs & live performances
They’ll be there:
Dyd’z
Guesdouch
Kellogg’s
Ninoucka
Paleehh
A night of dancing, discovery and sharing.
Places limited? Book online now!
L’événement Electro Grappe Riscle a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Riscle (Gers)
- Atelier Economies d’eau au jardin RISCLE Riscle 10 juin 2026
- L’Adour en canoë RISCLE Riscle 13 juin 2026
- Spectacle comique RISCLE Riscle 14 juin 2026
- Course landaise RISCLE Riscle 20 juin 2026
- Conférence Inaugurale – Cycle Sommeil, Médiathèque Municipale de Riscle, Riscle 25 juin 2026