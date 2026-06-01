Electro Grappe Domaine du Moulié Riscle

Riscle

Electro Grappe

Domaine du Moulié A Chiffre Riscle Gers

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Electro Grappe

La soirée qui va faire vibrer le Domaine du Moulié

En juin, la cour du domaine se transforme en scène à ciel ouvert pour une soirée électro sous les étoiles ✨

Nous accueillons également de jeunes artistes aux univers insolites, prêts à vous surprendre et à faire vibrer leurs créations dans ce cadre exceptionnel laissez-vous porter par une ambiance unique.

Bar à vin du domaine

Bar à cocktails

️Snak fait maison

DJs & performances live

Ils seront là

Dyd’z

Guesdouch

Kellogg’s

Ninoucka

Paleehh

Une nuit pour danser, découvrir et partager.

Places limitées Réserve dès maintenant en ligne !

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Domaine du Moulié A Chiffre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 37 16 90 04 domainedumoulie@orange.fr

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English :

Electro Grappe

An evening to rock the Domaine du Moulié

In June, the estate’s courtyard is transformed into an open-air stage for an electro party under the stars?

We’ll also be welcoming young artists from unusual backgrounds, ready to surprise you and bring their creations to life in this exceptional setting? let yourself be carried away by a unique atmosphere.

? Estate wine bar

? Cocktail bar

? homemade snak

? DJs & live performances

They’ll be there:

Dyd’z

Guesdouch

Kellogg’s

Ninoucka

Paleehh

A night of dancing, discovery and sharing.

Places limited? Book online now!

L’événement Electro Grappe Riscle a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65