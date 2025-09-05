Conférence Inaugurale – Cycle Sommeil, Médiathèque Municipale de Riscle, Riscle

Conférence Inaugurale – Cycle Sommeil Jeudi 25 juin, 19h30 Médiathèque Municipale de Riscle Gers

Entrée libre. Inscription appréciée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T19:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T19:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:30:00+02:00

Conférence d’ouverture – Comprendre le sommeil et ses enjeux pour la santé chez les adultes et les seniors

Animée par le Dr Dakar, neurologue, spécialiste du sommeil.

L’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV) a pour mission de sensibiliser, informer et éduquer sur les troubles du sommeil et de la vigilance. Le sommeil est une composante de santé publique.

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De juin à novembre 2026, de nombreux rendez-vous autour du sommeil seront proposés par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour avec les médiathèques communautaires d’Aire sur l’Adour, de Riscle et du Houga, et la Maison des familles et des 1000 premiers jours. Au programme, conférences, ateliers, projections…

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Institut National de la Vigilance et du Sommeil santé dormir

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