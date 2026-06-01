Atelier Paroles et Corps RISCLE Riscle
Atelier Paroles et Corps RISCLE Riscle mardi 30 juin 2026.
Riscle
Atelier Paroles et Corps
RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-06-30 17:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Se cacher, se révéler, se surprendre, prendre confiance… en déployant son imaginaire, en exprimant ses émotions, en s’engageant corporellement… dans un espace de rencontre de soi et de l’autre !
Avec Corinne Cibin et Sylvie Chambert.
Tout public sur inscription.
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RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr
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English :
Hiding, revealing oneself, surprising oneself, gaining confidence… by unleashing one’s imagination, expressing one’s emotions, and engaging physically… in a space where one encounters both oneself and others!
With Corinne Cibin and Sylvie Chambert.
Open to all ages—registration required.
L’événement Atelier Paroles et Corps Riscle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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