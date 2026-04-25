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Vineart en Gascogne au Domaine Matilat Domaine de Matilat Riscle

Vineart en Gascogne au Domaine Matilat Domaine de Matilat Riscle samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Domaine de Matilat

Adresse : 433 route des Burosses

Ville : 32400 Riscle

Département : Gers

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Riscle

Vineart en Gascogne au Domaine Matilat

Domaine de Matilat 433 route des Burosses Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Portes ouvertes au domaine dans le cadre de VINEART

10h30-19h Boutique, dégustation, visite du chai
Bar à vins

12h Braséro Party par Ramon des Cordeliers Tapas de saison et grillades à partager.
Sur réservation 21€
Animation musicale

19h Soirée Guinguette en musique
Restauration food truck La Poupette et Crêpes à l’Ouest à partir de 8€. Sans réservation

20h30 Concert du groupe gascon Cantem-Las
Participation libre
Bar à vins et bière blonde pression des Cadets de Burosse
  .

Domaine de Matilat 433 route des Burosses Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 38 33 91 86  domainedematilat@gmail.com

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English :

Open house at the estate as part of VINEART

10:30am-7pm Shop, tasting, winery tour
Wine bar

12pm Braséro Party by Ramon des Cordeliers: seasonal tapas and grilled meats to share.
Reservations required 21?
Musical entertainment

7pm Guinguette evening with music
Food truck La Poupette and Crêpes à l?Ouest from 8? Without reservation

8:30pm Concert by Gascon band Cantem-Las
Free admission
Wine bar and draught lager from Cadets de Burosse

L’événement Vineart en Gascogne au Domaine Matilat Riscle a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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