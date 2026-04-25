Vineart en Gascogne au Domaine Matilat Domaine de Matilat Riscle
Vineart en Gascogne au Domaine Matilat Domaine de Matilat Riscle samedi 11 juillet 2026.
Riscle
Vineart en Gascogne au Domaine Matilat
Domaine de Matilat 433 route des Burosses Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Portes ouvertes au domaine dans le cadre de VINEART
10h30-19h Boutique, dégustation, visite du chai
Bar à vins
12h Braséro Party par Ramon des Cordeliers Tapas de saison et grillades à partager.
Sur réservation 21€
Animation musicale
19h Soirée Guinguette en musique
Restauration food truck La Poupette et Crêpes à l’Ouest à partir de 8€. Sans réservation
20h30 Concert du groupe gascon Cantem-Las
Participation libre
Bar à vins et bière blonde pression des Cadets de Burosse
.
Domaine de Matilat 433 route des Burosses Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 38 33 91 86 domainedematilat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open house at the estate as part of VINEART
10:30am-7pm Shop, tasting, winery tour
Wine bar
12pm Braséro Party by Ramon des Cordeliers: seasonal tapas and grilled meats to share.
Reservations required 21?
Musical entertainment
7pm Guinguette evening with music
Food truck La Poupette and Crêpes à l?Ouest from 8? Without reservation
8:30pm Concert by Gascon band Cantem-Las
Free admission
Wine bar and draught lager from Cadets de Burosse
L’événement Vineart en Gascogne au Domaine Matilat Riscle a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Riscle (Gers)
- Troc du jardin Bio RISCLE Riscle 25 avril 2026
- Atelier Maison des parents Créer son produit à bulles Maison des Parents Riscle 27 avril 2026
- Atelier Maison des parents Rallye des Gourmandises Maison des Parents Riscle 28 avril 2026
- Découverte nature RISCLE Riscle 29 avril 2026
- Atelier Maison des parents Atelier créatif, décoration Tote Bag Maison des Parents Riscle 30 avril 2026