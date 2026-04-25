Vineart en Gascogne au Domaine Matilat Domaine de Matilat Riscle

Riscle

Vineart en Gascogne au Domaine Matilat

Domaine de Matilat 433 route des Burosses Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Portes ouvertes au domaine dans le cadre de VINEART

10h30-19h Boutique, dégustation, visite du chai

Bar à vins

12h Braséro Party par Ramon des Cordeliers Tapas de saison et grillades à partager.

Sur réservation 21€

Animation musicale

19h Soirée Guinguette en musique

Restauration food truck La Poupette et Crêpes à l’Ouest à partir de 8€. Sans réservation

20h30 Concert du groupe gascon Cantem-Las

Participation libre

Bar à vins et bière blonde pression des Cadets de Burosse

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Domaine de Matilat 433 route des Burosses Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 38 33 91 86 domainedematilat@gmail.com

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English :

Open house at the estate as part of VINEART

10:30am-7pm Shop, tasting, winery tour

Wine bar

12pm Braséro Party by Ramon des Cordeliers: seasonal tapas and grilled meats to share.

Reservations required 21?

Musical entertainment

7pm Guinguette evening with music

Food truck La Poupette and Crêpes à l?Ouest from 8? Without reservation

8:30pm Concert by Gascon band Cantem-Las

Free admission

Wine bar and draught lager from Cadets de Burosse

L’événement Vineart en Gascogne au Domaine Matilat Riscle a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65